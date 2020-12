¿Mitch McConnell permitirá por fin voto del cheque de $2,000?

El líder del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), enfrenta un tercer día de presión para permitir el voto por el cheque de estímulo a $2,000 dólares directo a familias.

Los demócratas, liderados por Charles Schumer (Nueva York) mantendrán su postura para intentar vencer la negativa constante de McConnell.

El senador Bernie Sanders (Vermont) ha sido de los que más ha presionado a favor del aumento de $600 a $2,000 dólares.

“De pronto Mitch McConnell y los republicanos del Senado están preocupados que alguien en EE.UU. quizá reciba el cheque de $2,000 y ‘no lo necesite'”, tuiteó. “Chistoso. Ellos no tienen problema en otorgar $1.4 billones en rebajas de impuesto a Charles Koch y su familia, quien tiene una fortuna de $113 billones. ¡Cuánta hipocresía!”.

All of a sudden Mitch McConnell and Senate Republicans are worried that someone in America might get a $2,000 check "who doesn't need it."

Funny. They had no problem giving a $1.4 billion tax break to Charles Koch and his family with a net worth of $113 billion. What hypocrisy!

— Bernie Sanders (@BernieSanders) December 31, 2020