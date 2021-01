El coqueteo y sensualidad de Shakira y Alejandro Sanz en estos videos, para muchos, confirma su infidelidad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Desde que Shakira y Alejandro Sanz grabaron la canción y el vídeo de “La Tortura” son muchos los que afirman que entre ellos surgió una química muy fuerte. Todo empezó en el año 2005 cuando la cantante lanzó su álbum “Fijación Oral Vol. 1”. Desde entonces se dice que los cantante empezaron a vivir un romance secreto lo que los llevó a ser infieles a sus respectivas parejas.

Una serie de videos han aparecido en Twitter y en ellos se les ve mantener conversaciones concretas en donde se puede vislumbrar lo cómodos que están el uno con el otro. A muchos les llama la atención el brillo en los ojos de Shakira al conversar con Sanz, también les impacta la voz del cantante, que suena íntima y sensual.

Otros afirman que el lenguaje corporal de Shakira podría ser considerado el de una mujer que se siente atraída por su interlocutor. Aquí les dejamos los videos para que sean ustedes los que juzguen si efectivamente ven química sexual entre este par de cantantes.

Shakira y Alejandro Sanz: Un amor eterno. pic.twitter.com/ZwkGmuLB7Z — Oye I like it like that! (@WWSHAK) September 4, 2020

All the attraction, the tension… pic.twitter.com/MFfw8Yvype — Oye I like it like that! (@WWSHAK) September 4, 2020