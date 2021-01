Tragedia en Año Nuevo: 4 muertos y 3 heridos graves en un accidente en Miami

Cuatro personas han muerto y otras tres resultaron heridas tras un grave accidente en la madrugada de Año Nuevo. Según la Patrulla de Carreteras de Florida, el violento accidente ocurrió en la avenida 79 y la Flagler Street del Noroeste de la ciudad de Miami. Los oficiales recibieron la alerta a las 3:53am.

Según las autoridades, las cuatro víctimas, una mujer y tres hombres, viajaban en un Hyunday Elantra azul. Una de las víctimas fue expulsada del automóvil en el momento del impacto. Los cuatro fueron declarados muertos en el lugar.

Te puede interesar: Tragedia en Navidad: un muerto en un accidente de tráfico en Miami

The worst place to celebrate New Year's is Miami. Most likely to be killed in a traffic accident going home. Every year, same. pic.twitter.com/ZfupYnXJmc

— Keiko 🇯🇲 (@GolferGirl305) January 1, 2021