Al estilo México: Los abogados de las víctimas de Joao Maleck aseguran que salió de prisión con “irregularidades”

Lamentablemente, en México cuando se trata de impartir justicia se está muy alejado de los estándares internacionales, incluso de los estándares lógicos o al menos eso asegura la parte acusadora que está indignada por la liberación del jugador Joao Maleck, quien mató a dos personas por manejar ebrio y ahora se habla incluso… ¡de que puede volver a jugar!

“Recordaremos que el 15 de diciembre pasado bajo una serie de irregularidades se le da la salida al señor Junior Joao Maleck. ¿A qué me refiero con estas irregularidades? Recordemos que la solicitud de la defensa fue a las 09:06 de la mañana, inmediatamente se hace un acuerdo para darle la libertad y a las 12:15 del día está recibido el oficio para la libertad”, explicó José de Jesús López Lucano, abogado de las víctimas a Mediotiempo.

Los problemas legales no han acabado para Joao Maleck… 🔥https://t.co/xQPBW4oxiW pic.twitter.com/PmMOMEpfGk — MedioTiempo (@mediotiempo) January 3, 2021

Supuestamente, este proceso normalmente es de 3 a 5 días, y con Maleck fueron solo 3 horas. El 15 de diciembre el futbolista abandonó la cárcel en Puente Grande, Jalisco: “Tenía que fiarle la condición de presentarse a firmar de manera periódica, la condición de no salir del país o no salir incluso del estado, cosa que no sucedió y es lo que hoy nos ocupa, pues prácticamente no hay una restricción de libertad al señor; es decir, él tiene una serie de condicionantes que se comprometen en un acuerdo,y que debe de dar cumplimiento, y al no existir esto, él puede andar libre ya sea aquí o en cualquier parte del mundo”, añadió.

El abogado también aprovechó para pedir al Consejo de la Judicatura la investigación a la juez María Eréndira Mercado, quien fue la que autorizó la salida de Joao sin restricciones.