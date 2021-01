¿Deberías preocuparte por las garrapatas y los mosquitos en invierno?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Con el clima invernal ya aquí, es posible que hayas decidido guardar tu repelente de insectos en tu clóset para la próxima primavera. Bueno, es posible que quieras sacarlo otra vez, especialmente si todavía estás haciendo muchas actividades al aire libre debido a la pandemia, como caminar o acampar.

Algunas especies de garrapatas pueden estar activas durante el invierno. Y si vives en un área lo suficientemente cálida (o viajas a una), eso también se aplica a los mosquitos.

Aquí te decimos lo que necesitas saber sobre cómo protegerte de las enfermedades transmitidas por mosquitos y garrapatas cuando hace frío.

Las garrapatas que están activas en invierno

En general, las especies de garrapatas que transmiten enfermedades a los humanos en los Estados Unidos tienden a inactivarse durante el invierno. La combinación de clima frío y días más cortos desencadena una especie de hibernación, conocida como diapausa, dice Ellen Stromdahl, entomóloga jubilada del laboratorio de enfermedades transmitidas por garrapatas del Centro de Salud Pública del Ejército de los Estados Unidos en Aberdeen Proving Ground, Maryland.

Sin embargo, existen dos excepciones importantes a esta regla: la garrapata de patas negras (también conocida como garrapata de venado) y su prima que vive en la costa oeste, la garrapata de patas negras occidental. Estas son las dos garrapatas que transmiten la enfermedad de Lyme en los Estados Unidos y “es probable que estén activas cuando tengamos un pequeño período de calentamiento en el invierno”, dice Stromdahl.

La razón es que algunas de las garrapatas de patas negras adultas pudieron no haber encontrado comida antes del final del otoño. Debido a que las hembras adultas necesitan alimentarse para poner huevos en la primavera, aquellas que no han encontrado comida no permanecen completamente inactivas durante el invierno. En cambio, pueden activarse siempre que la temperatura suba por encima del punto de congelación (a unos 35 °F) y cuando no haya nieve en el suelo, según James Burtis, PhD, asociado postdoctoral en el departamento de entomología de la Universidad de Cornell en Ithaca, New York, que ha estudiado la biología invernal de las garrapatas de patas negras.

Y las garrapatas de patas negras pueden ser portadoras no solo de la enfermedad de Lyme, sino también de una “lista completa” de otros patógenos, dice Stromdahl, que incluyen anaplasmosis, babesiosis, el mortal virus Powassan y más.

Este año, gracias a la pandemia de COVID-19, es posible que más personas hayan pasado tiempo al aire libre, poniéndose potencialmente en el camino de las garrapatas portadoras de enfermedades, señala Grace Marx, MD, un oficial médico de la División de Enfermedades Transmitidas por Vectores de los CDC.

Será difícil saber con certeza si esto causó más enfermedades por garrapatas, señala Marx, porque al mismo tiempo que la exposición de las personas a las garrapatas podría haber aumentado, la evidencia de los CDC sugiere que las personas han evitado buscar atención médica de rutina, lo que podría resultar en menos diagnósticos oficiales de la enfermedad de Lyme y otras afecciones. Mientras tanto, es posible que los departamentos de salud, abrumados por mantenerse al día con la pandemia, hayan tenido menos recursos para dar seguimiento a los informes de casos de enfermedades por garrapatas.

¿Qué pasa con los mosquitos en invierno?

En el otoño de 2019, quizá escuchaste informes de un número sorprendentemente alto de casos humanos de virus de la encefalitis equina del este (EEE), una enfermedad transmitida por mosquitos que puede ser fatal en hasta el 30% de las personas que la contraen. Si bien la enfermedad es extremadamente poco común en general, con un promedio de solo 7 casos reportados en todo el país por año, en 2019 los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmaron 36 casos de la enfermedad. En lo que va de 2020, la agencia ha tenido informes de 9 casos de EEE.

Para el invierno, sin embargo, el riesgo de EEE, que ya es muy bajo, ha terminado en la mayoría de las áreas. La posibilidad de otro caso no puede descartarse del todo en el caso de un calentamiento fuera de temporada, dice Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan, pero las posibilidades son extremadamente bajas.

Normalmente, en climas fríos, por debajo de 50 °F, según el Programa de Manejo de Mosquitos de Connecticut, los mosquitos no están activos.

Sin embargo, en los estados más cálidos del sur algunas especies de mosquitos pueden estar activas incluso durante el invierno. En un estudio de los CDC de 2011, por ejemplo, los investigadores encontraron que el virus del Nilo Occidental, la enfermedad transmitida por mosquitos más común en los Estados Unidos, podría ser transmitida por mosquitos durante todo el año en partes de Texas y Louisiana. Según Thomas Unnasch, PhD, profesor distinguido de la Facultad de Salud Pública de la Universidad del Sur de Florida en Tampa. Florida es el único estado en el que EEE circula durante todo el año.

Aun así, incluso en áreas con actividad de mosquitos durante todo el año, la cantidad de insectos zumbadores probablemente será menor que durante las estaciones más cálidas, dice Michael Reiskind, PhD, profesor asociado de entomología en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh. El riesgo de ser mordido es bajo, y el riesgo de contraer una enfermedad es aún menor.

Protégete de los insectos en invierno

Si bien las garrapatas de patas negras pican durante el invierno, el riesgo de contraer una enfermedad es menor que durante la temporada alta de estas plagas, en primavera y verano. Sin embargo, es importante tomar precauciones contra las garrapatas que buscan su comida durante el invierno.

Si saliste de excursión, a cazar o incluso si trabajas en el jardín en un área donde viven garrapatas de patas negras (consulta el mapa de poblaciones de garrapatas [PDF] si no estás seguro), debes tomar precauciones contra las garrapatas en los días con una temperatura por encima del punto de congelación.

“Lo bueno del invierno es que tiendes a usar más ropa de todos modos”, dice Burtis, lo que puede ayudarte a mantener las garrapatas alejadas de tu piel. También puedes rociar tus botas y ropa con un repelente de insectos o tratar tu ropa con el pesticida permetrina, que puede inhabilitar o matar las garrapatas al contacto. Y revisa si tienes garrapatas al final de cada día que hayas estado en su hábitat.

No olvides proteger también a tus mascotas con un medicamento contra las garrapatas recomendado por veterinarios.

Si te encuentras en un área donde los mosquitos todavía están activos durante el invierno, es una buena idea usar repelente cuando puedas estar expuesto a ellos, aunque el riesgo sea bajo. El condado de Miami-Dade en Florida aconseja a los residentes que se mantengan actualizados con respecto a las medidas de control de mosquitos, incluyendo la eliminación del agua estancada en sus propiedades, durante todo el año.

Échale un ojo a algunos de los repelentes de insectos mejor calificados para protegerte de las picaduras de insectos.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.