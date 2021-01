Dr. Dre, leyenda del rap, fue internado en Los Ángeles por un aneurisma cerebral

El legendario músico de hip-hop y productor Dr. Dre fue hospitalizado de emergencia en Los Ángeles luego de sufrir un aneurisma cerebral de acuerdo con un reporte de TMZ y otros sitios web.

El reporte indica que Dre, cuyo nombre original es Andre Romelle Young sufrió el aneurisma el lunes y fue llevado de emergencia al hospital Cedars-Sinai de Beverly Hills, mismo centro médico donde se encuentra internado el periodista Larry King por COVID-19.

Ice Cube, quien creció junto a Dre en el barrio angelino de Compton y en el hip-hop, reaccionó a la noticia.

Send your love and prayers to the homie Dr. Dre. pic.twitter.com/dWSgzunpjj

Un aneurisma cerebral es la dilatación de un vaso sanguíneo en el cerebro, poniendo en alto riesgo la vida.

El incidente llega en medio de una terrible crisis hospitalaria en Los Ángeles, donde las unidades de cuidado intensivo se encuentran saturadas debido a la pandemia de COVID-19.

El hombre de 55 años de edad nacido en Compton, quien se dio a la fama como integrante de la agrupación N.W.A., la cual inspiró la película “Straight Outta Compton”, está en medio de una batalla legal de divorcio con su esposa Nicole.

Ella ha demandado una cifra estratosférica de parte de Dre. TMZ indica que ellos tienen una audiencia programada para el miércoles en Los Ángeles, pero ahora él no podrá estar presente.

“Dre don’t leave us like that man”

Recover strong Dr. Dre, hip hop still needs you ❤️🙏🏼 pic.twitter.com/iSVWc7F1DH

— Talking Rap 🎙 (@talkingrap_) January 6, 2021