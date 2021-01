L.A. aprueba ordenanza para exigir pago de $5 dólares extra por hora a empleados de supermercados y farmacias

La Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles aprobó este martes una resolución para exigirle a las grandes cadenas de supermercados y farmacias a hacer un pago extra de $5 dólares por hora a los trabajadores de las tiendas ubicadas en las áreas no incorporadas del condado.

La iniciativa, la cual fue llamada “Hero Pay” por su creadoras, la supervisora Hilda Solís y la supervisora Holly J. Mitchell, pedirá a los supermercados y farmacias con más de 300 empleados a nivel nacional y con más de 10 empleados por tienda, a pagar $5 dólares extra por hora durante 120 días.

The @CountyofLA Board of Supervisors today approved my motion, co-authored by Supervisor @HollyJMitchell, to provide “Hero Pay” to frontline grocery and drug retail employees!https://t.co/pTONfftti3

— Hilda Solis (@HildaSolis) January 5, 2021