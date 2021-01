Qué debe hacer si su empleador no le paga el sueldo mínimo establecido en California

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hace menos de una semana subió el sueldo mínimo por hora en California y las autoridades laborales han sido claras en que todos los trabajadores, sin importar su estatus migratorio, tienen el derecho a recibir el pago estipulado en la ley sin excusas.

El calendario de aumento salarial en el estado dorado ubicó el pago mínimo por hora desde el 1 de enero de 2021 en $13 dólares por hora si la empresa tiene menos de 25 empleados, y en $14 dólares por hora si hay más de 26 trabajadores en la nómina.

Sin embargo, diversas ciudades tiene pago mínimo por hora superiores a este mínimo incluso llegando a $16 declares por hora en San Francisco o $15 por hora en Los Ángeles, pero de acuerdo con el Comisionado Laboral si una trabaja en una ciudad que tiene un mínimo mayor al estatal, su empleador debe cumplir con la ordenanza local y pagar el salario más alto.

Pero a pesar de que el fundamento legal es muy claro en el marco teórico, en la práctica puede ser distinto y por desconocimiento o incluso miedo a represalias, muchos trabajadores pueden ver sus ingresos afectados al no denunciar irregularidades o violaciones a la ley, pero esto es lo que debe hacer según el Comisionado Laboral.

¿Qué debe hacer si su empleador no cumple?

Lo primero que debe entender es qué es lo que se considera como robo de sueldos. De acuerdo con la Oficina del Comisionado Laboral de California, los empleadores que incurren en estas practicas, le están robando sueldos a los trabajadores y deben ser denunciados:

Que le paguen menos del sueldo mínimo legalmente establecido

No recibir los salarios acordados (esto incluye horas extras en comisiones, pago por pieza y salarios regulares)

No acumular o no permitirle usar licencia por enfermedad con goce de sueldo

Que no se le paguen vacaciones ni bonos prometidos

Que no se le paguen las primas de turno dividido

No recibir el ultimo sueldo de manera oportuna

Que no se le permita tomar periodos para comer y descansar o descansos preventivos para refrescarse

Que los encargados o administradores tomen propinas

Que no se le reembolsen los gastos laborales

No proporcionar acceso oportuno a los expedientes personales y los registros de la nómina

Si la empresa para la que trabaja incurre en una de estas prácticas ilegales, el trabajador puede iniciar un proceso de reclamo y pedir la mediación del Comisionado Laboral.

Presentar un reclamo paso a paso

Todo empleado que quiera iniciar un queja formal con el estado debe presentar un reclamo con Oficina del Comisionado Laboral y puede hacerlo por correo electrónico, correo convencional o en persona.

Para hacerlo el empleado debe descargar y llenar esta planilla y entregarla junto con copias de otros documentos de apoyo como cheques y talones de pago, aviso de información del empleo, registros de horarios, entre otros, para iniciar el caso.

Además debe reunir información sobre su empleador como la dirección y el nombre de la compañía o persona para la cual trabaja o de otros responsables, como supervisores o gerentes que violen los derechos de los trabajadores. También debe registrar todas las horas trabajadas

Cuándo presentar el reclamo

A pesar de estar protegido y tener derechos, el empleado también tiene deberes y para denunciar apropiadamente un robo de sueldo, debe asegurarse de:

– Presentar su reclamo en el plazo de un año para sanciones con respecto a un cheque devuelto o por no proporcionar acceso a, o una copia de, los registros de nómina o de personal.

– En el plazo de dos años por una promesa oral de pagar más que el salario mínimo.

– En el plazo de tres años para violaciones de salario mínimo, horas extras, impago de periodos de descanso y para comer, ausencia por enfermedad, deducciones ilegales del pago o reembolsos impagos.

– En el plazo de cuatro años por un contrato escrito.

¿Qué sigue después de iniciar el caso?

La Oficina del Comisionado Laboral evaluará el caso y convocará una conferencia de acuerdo con el empleador y el trabajador. Durante esta conferencia, un subcomisionado laboral trabajará con el trabajador y su empleador para llegar a un acuerdo de resolución con respecto a los salarios robados.

En caso de que no se llegue a un acuerdo de resolución entre las partes, el caso pasa a una audiencia la cual es legalmente vinculante. Luego de realizarse la audiencia y presentarse las pruebas, testimonios y argumentos, el oficial de audiencia tomará una decisión con respecto al caso dentro de los 15 días siguientes.

Las autoridades aseguran que los trabajadores pueden actuar y luchar por sus derechos sin miedo a represalias, ya que estas también son ilegales y demandables. Puede consultar más información en la página de la Oficina del Comisionado Laboral.

LEER MÁS

Entró en vigor nuevo sueldo mínimo en California elevando el pago por hora a $13 o $14 dólares

Gobernador Newsom reconoce que la distribución de la vacuna ha sido muy lenta