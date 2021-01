Así fue la curiosa y divertida primera entrevista de Kanye West para KUWTK

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Según los más recientes reportes, el polémico matrimonio conformado por Kim Kardashian y Kanye West está al borde del divorcio. Esto se viene especulando desde el año pasado, luego de las fuertes revelaciones que hizo el rapero en julio, sin embargo ahora parece que las cosas van más en serio.

Pero en el 2019 todo era distinto, el rapero había accedido a dar su primera entrevista para el reality show Keeping up with the Kardashians y ambos se veían muy felices juntos. En aquella intervención, Kanye hizo sonreír a su esposa y a millones con un comentario que dijo.

Kanye's first interview on Keeping Up With The Kardashians 😂 #KUWTK pic.twitter.com/lUSnS3N3Y4 — Epic Movie Page (@EpicMovieClips) April 1, 2019

“Esta es mi primera vez haciendo esto. No espero ser bueno”, dijo Kanye. “Parte del porqué consideré hacer esta entrevista es por la película Los Increíbles“, continuó ante los ojos de una confundida Kim. “¡Empieza con entrevistas!”, agregó el rapero entusiasmado.

“Los superhéroes dando entrevistas. La esposa con un gran trasero y solo veo nuestras vidas volviéndose más y más como la de Los Increíbles hasta que podamos volar“, concluyó West. La reacción de Kim fue invaluable y quienes vieron ese capítulo en vivo no dejaron de comentar lo ilusionado que se veía West con sus comentarios.

Lo cierto es que mucho ha cambiado en dos años; no solo el matrimonio no consiguió “volar” como la familia de superhéroes; la pareja podría divorciarse y el reality de las Kardashian-Jenner anunció su final ¿Será esta una nueva etapa para Kim y sus familia? Solo el tiempo lo dirá.

