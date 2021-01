El Congreso retomará esta noche la sesión interrumpida por el asalto al Capitolio

La presidenta de la Cámara Baja Nancy Pelosi dijo en una carta enviada a sus colegas del Congreso que tomó la decisión de continuar la sesión del Congreso interrumpida por una turba de seguidores pro-Trump que ocuparon el Capitolio, después de consultar con su equipo de liderazgo y de realizar una serie de llamadas con el Pentágono, el Departamento de Justicia y el vicepresidente Mike Pence.

Pelosi no mencionó al presidente en su carta.

JUST IN: Speaker Nancy Pelosi announced that “in consultation with Leader Hoyer and Whip Clyburn and after calls to the Pentagon, the Justice Department and the Vice President, we have decided we should proceed tonight at the Capitol once it is cleared for use."

— NPR Politics (@nprpolitics) January 6, 2021