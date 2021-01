Gobernador Newsom propone paquete de $4.5 mil millones para el rescate económico de California

El pasado martes el gobernador de California, Gavin Newsom anunció un paquete de rescate económico para el estado de $4,500 millones de dólares que contempla ayuda para los pequeños comerciantes, además de la creación de empleos, pero el plan debe ser aprobado por el senado estatal.

“Estas propuestas presupuestarias, reflejan nuestro compromiso para una recuperación igualitaria que asegure que California siga siendo el mejor lugar para iniciar y hacer crecer un negocio”, aseguró el mandatario en un comunicado al presentar su plan.

Today, CA announced our $4.5B economic relief package:

– $1B+ in immediate relief for small businesses including grants & fee waivers

– Tax credits for new hires & more

– Major jobs package including apprenticeships, housing development & more green jobshttps://t.co/aDRkYlqnQa

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 5, 2021