IRS con problemas para distribución de cheque de estímulo

La Oficina de Impuestos (IRS) enfrentará problemas para el envío de ayuda económica de $600 dólares a familias, advirtieron expertos.

El Departamento del Tesoro señaló ya se han distribuido $112,000 millones de dólares en depósitos electrónicos sobre los beneficios del paquete de $900,000 millones de dólares aprobados en el Congreso.

El monto total para los ciudadanos será de $164,000 millones y el resto será principalmente en pagos físicos, donde podrían enfrentarse más problemas.

Janet Holtzblatt, investigadora del Centro de Política Tributaria de Urban-Brookings, dijo a The Hill que el envío de fondos a estadounidenses ha avanzado positivamente, pero adelantó complicaciones, aunque distintas a las de primavera del 2020 con la Ley CARES.

Mark Everson, excomisionado del IRS de 2003 a 2007 y ahora vicepresidente de Alliantgroup, señaló que IRS tiene responsabilidades complejas, por lo que el envío de dinero de ayuda por coronavirus se agrega como un gran reto.

Algunos de los principales problemas son con empresas de preparación de impuestos, como H&R Block y TurboTax.

“H&R Block comprende que los pagos de estímulo son de vital importancia para millones de estadounidenses. El IRS determina dónde se enviaron los segundos pagos… y, en algunos casos, el dinero se envió a una cuenta diferente a la del primer pago”, afirmó H&R Block en Twitter.

H&R Block understands stimulus checks are vitally important for millions of Americans. The IRS determines where second stimulus payments were sent, and in some cases, money was sent to a different account than the first stimulus payment last spring. pic.twitter.com/sViPd8GHMz

