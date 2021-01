Presidente electo Joe Biden condena los actos violentos en el Capitolio y reta a Trump a hacer lo mismo

Hace minutos el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden hizo un llamado al presidente saliente Donald Trump a que se pronuncie por los disturbios en el Congreso y defienda la constitución que juró defender cuando se hizo presidente.

“Esto no son actos decentes, es desorden. Es caos, está cerca de la sedición y debe detenerse ahora”, aseguró el presidente electo Joe Biden durante su discurso condenando los actos violentos que detuvieron la certificación de los resultados electorales.

En su mensaje, el demócrata invitó al presidente Donald Trump a que salga ahora mismo en televisión nacional y condene estos actos violentos, asegurando que los Estados Unidos es mucho más que eso y que por años se han representado los valores de la democracia, la tolerancia y el respeto.

I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution by demanding an end to this siege.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 6, 2021