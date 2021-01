Extienden restricción de campamento en 12 bosques nacionales ubicados en California

A pesar de haber anunciado la prohibición de campamentos inicialmente en ocho bosques nacionales ubicados en California hasta el 6 de enero, la Región 5 del Servicio Forestal de Estados Unidos (USFS), que comprende al estado, extendió dicha prohibición hasta el 29 de enero y agregó cuatro bosques más para un total de 12.

La denominada Región 5 del USFS anunció la prohibición de acampar en los bosques nacionales el pasado mes de diciembre cuando las restricciones en el estado volvieron a intensificarse, pero inicialmente lo había contemplado hasta el pasado 6 de enero.

The @EldoradoNF, @USFSPlumas, @LakeTahoeUSFS & @Tahoe_NF are latest forest to join the list. Updated info here: https://t.co/rOyshMlffY https://t.co/ghqVGtzIUD

— Forest Service, Pacific Southwest Region (@usfs_r5) December 11, 2020