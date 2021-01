¿No ha llegado tu segundo cheque? Tu cuenta bancaria puede ser la responsable

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El gobierno de los Estados Unidos ya está enviando la segunda ronda de pagos de estímulo económico y muchas personas están esperando más de lo necesario, sin saberlo.

The New York Times reporta que una gran cantidad de pagos se han enviado a cuentas a las que los contribuyentes no tienen acceso porque ya están inactivas o eran temporales.

La empresa de preparación de impuestos Jackson Hewitt, comentó que el Servicio de Impuestos Internos había enviado pagos alrededor de 13 millones de cuentas bancarias que ya no están abiertas o que no son válidas.

Se explica que compañías como TurboTax, H&R Block y Jackson Hewitt en ocasiones abren cuentas temporales para sus clientes cuando preparan sus respectivas declaraciones de impuestos.

En estos casos, a los clientes que solicitan que se les cobre la tarifa de preparación de su reembolso, se les puede abrir una de estas cuentas temporales para que la empresa tributaria cobre su parte, antes de transferir el resto.

Después del servicio otorgado, las cuentas generalmente quedan inactivas, pero pueden quedar vinculadas a los contribuyentes en los registros del IRS.

H&R Block comentó que ya está transfiriendo los pagos a las cuentas bancarias de sus clientes; TurboTax asegura que ya están trabajando con el IRS para que los contribuyentes reciban sus pagos inmediatamente; y Jackson Hewitt sugiere en su sitio web que los clientes consideren tomar el reembolso en su declaración de impuestos de 2020.

El IRS debe emitir pagos antes del 15 de enero y las personas que no lo reciban pueden recuperarlo en su declaración de impuestos de 2020.

Los contribuyentes pueden verificar el estado de sus pagos de estímulo con la herramienta Get My Payment y en caso de no reconocer el número de cuenta que recibió el pago, podría ser una de estas cuentas temporales.

