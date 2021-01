“No va a haber pleitos con el presidente Biden”: AMLO

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que no se tendrá ninguna diferencia y no habrá “pleitos” con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

“Tenemos muy buena relación con todos los gobiernos, mantenemos muy buena relación con el presidente Trump, y consideramos que no vamos a tener ninguna diferencia, no vamos a tener problemas, no va a haber pleitos con el presidente Biden”, afirmó.

Durante su conferencia mañanera, el presidente mexicano insistió en que debe haber una política de buena vecindad entre México y Estados Unidos.

“Tenemos que ponernos de acuerdo, tiene que haber entendimiento. No podemos ser vecinos distantes. Tiene que ver con una política de buena vecindad”, señaló en su conferencia desde Palacio Nacional.

Ante la pregunta si asistiría a la toma de protesta del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente mexicano dijo que hasta el momento no ha recibido invitación además de que no quiere viajar tanto.

“No tengo invitación y he decidido salir poco desde que estoy en la presidencia, solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio“

López Obrador también fijó su postura sobre los acontecimientos en el Capitolio de Estados Unidos. Reiteró que México mantiene su política de no intervención y lamentó las pérdidas humanas durante la manifestación.

“No vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadunidenses, esa es nuestra política. Siempre es muy lamentable el que se pierdan vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos; por lo demás no tomamos postura, deseamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia que es el poder del pueblo y que haya libertades“, señaló desde Palacio Nacional en la Ciudad de México.

