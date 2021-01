Secretaria de Transporte es la primera del gabinete de Trump en renunciar tras violenta toma del Capitolio

Los aliados del presidente Donald Trump comienzan a darle la espalda.

Este jueves renunció la secretaria de Transporte, Elaine Chao, la primera integrante del gabinete en hacerlo tras los hechos violentos en el Capitolio por parte de seguidores del mandatario.

“Ayer, nuestro país experimentó un traumático y totalmente evitable evento cuando seguidores del presidente atacaron el edificio del Capitolio tras el mitin que él atendió… me ha causado conflicto de un modo que simplemente no puedo dejar a un lado”, dijo en un comunicado.

Antes de ella, al menos cuatro colaboradores de la Administración Trump han dejado sus cargos.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021