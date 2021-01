Twitter anunció que suspendió permanentemente la cuenta de Donald Trump

No es usual que se suspendan cuentas de presidentes en las redes sociales.

Twitter dijo el viernes que había suspendido permanentemente al presidente Trump de su servicio “debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, cortándolo efectivamente de su megáfono favorito para comunicarse con los estadounidenses y con el mundo.

“Hemos determinado que estos tweets violan la Política de Glorificación de la Violencia y el usuario @realDonaldTrump debe ser suspendido de forma permanente e inmediata del servicio”, dijo Twitter en una publicación de blog.

In the context of horrific events this week, we made it clear on Wednesday that additional violations of the Twitter Rules would potentially result in this very course of action. https://t.co/NrANZJcAfo

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021