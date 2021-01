Twitter bloquea la cuenta de Trump por 12 horas después de que sus seguidores ocuparan el Capitolio

Twitter ordenó este miércoles eliminar tres publicaciones del presidente Donald Trump que violaban la política de integridad cívica de la red social y bloquear su cuenta durante 12 horas. La compañía adelanta que la cuenta podría quedar permanentemente bloqueada si se siguen incumpliendo sus políticas.

“Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, D.C., hemos requerido eliminar tres tuits [que la cuenta] @realDonaldTrump

publicó hoy por violaciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica“, escribió la compañía al abrir un hilo de tuits.

This means that the account of @realDonaldTrump will be locked for 12 hours following the removal of these Tweets. If the Tweets are not removed, the account will remain locked.

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 7, 2021