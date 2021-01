TurboTax comienza a depositar a millones de clientes tras error de cuentas bancarias

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El Internal Revenue Service (IRS) comenzó recientemente a emitir una segunda ronda de pagos de estímulo a las personas elegibles. Debido a un error millones de pagos se enviaron a cuentas incorrectas y es posible que algunos no hayan recibido su pago de estímulo.

Al respecto la empresa de preparación de impuestos Turbo Tax informó que los pagos de estímulo comenzaron a depositarse desde el 8 de enero para millones de clientes que se vieron afectados por el error del IRS.

Advierten que aunque esperan que la mayoría de estos pagos queden disponibles a partir del 8 de enero, los bancos podrían demorar algunos días hábiles en procesarlos.

El pago se depositará en la misma cuenta bancaria en la que los clientes recibieron su reembolso de impuestos de 2019. Los clientes que lo esperan recibirán un correo electrónico de TurboTax informándoles del depósito.

(6) Please visit the TurboTax blog for additional updates: https://t.co/CEVswoExsM — Intuit TurboTax (@turbotax) January 6, 2021

La firma señala que han estado trabajando con el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos para obtener pagos de estímulo para sus clientes lo antes posible.

La empresa agradeció la paciencia de sus clientes mientras se procesan los pagos y lamentaron que el error del IRS haya causado el retraso porque saben lo importante que son esos recursos para los estadounidenses en estos momentos.

TurboTax advirtió que es posible que la actualización no se refleje de inmediato en la herramienta Get My Payment del IRS, pero su expectativa es que en unos días los pagos terminen de depositarse en las cuentas indicadas, ya que se han asegurado que el IRS cuente con toda la información bancaria correcta de sus clientes.

