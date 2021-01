Manifestantes a favor y en contra de Trump se enfrentan en San Diego

Manifestantes a favor y en contra del presidente Donald Trump se enfrentaron entre sí y con agentes de la policía en Pacific Beach, en San Diego y al menos tres fueron detenidos al negarse a abandonar el lugar después de que “debido a actos de violencia” se declarase ilegal la reunión.

Con la toma del Congreso en Washington por partidarios de Trump este miércoles aun fresca en la memoria, partidarios de Trump participaron el sábado por la tarde en una “Marcha Patriótica” en defensa de “nuestra república, nuestra Constitución y nuestra libertad”.

Según los canales televisivos locales, grupos anti-Trump convocaron a la gente a personarse en el mismo lugar para impedir la “manifestación fascista” y los dos grupos acabaron enzarzados en una pelea, por lo que la policía debió intervenir para separarlos y luego para alejarlos del lugar.

When rocks, bottles, pepper spray and other objects are thrown or used on our officers, actions will be taken against those who commit violent acts.

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) January 10, 2021