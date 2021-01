Piloto de avión alerta a viajeros seguidores de Trump: “o se portan bien o los saco del avión”

Un piloto amenazó con dejar varados en Kansas a seguidores de Trump si no se comportaban correctamente durante el vuelo.

Los pasajeros viajaban de Washington DC a Phoenix el viernes 8 de enero, dos días después de que extremistas pro-Trump irrumpieran en el Capitolio. Como resultado murieron cinco personas, hubo muchas heridas y más de 60 fueron arrestadas.

A bordo del vuelo de American Airlines, viajaban partidarios de Trump coreando su apoyo al POTUS y, según los informes, muchos no llevaban mascarilla como es debido dada la situación. La situación se hizo insostenible por lo que el capitán del vuelo exigió que se comportaran, o de lo contrario se quedarían miles de millas de casa.

Mindy Robinson, presentadora de Red White y F You, estaba en el avión y compartió en Twitter un clip de lo vivido.

Wow. I’m on a plane full of patriots flying from DC to Phoenix and we started chanting “USA” …and the Captain came on said told us he’d drop us off in Kansas if he had to if we didn’t obey their every single rule.

American Airlines is everything but American.@AmericanAir pic.twitter.com/duFt2W90cc

— Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021