Actualmente en Los Ángeles una persona muere de coronavirus cada 8 minutos

El coronavirus no da tregua en Los Ángeles y cada semana parece ser peor que la anterior con más muertes y nuevos casos, de acuerdo a los datos del Departamento de Salud Publica del condado.

Tan solo el lunes se reportaron 12,617 nuevos contagios y 137 muertes, para un total de 12,387 fallecidos. El número es aún más alarmante cuando las autoridades afirman que actualmente en el condado de Los Ángeles una persona muere de coronavirus cada 8 minutos.

A person now dies every 8 minutes from #COVID19 in LA County. Stay home to save lives, always wear a mask when out for essentials and avoid gathering with people you don't live with. pic.twitter.com/E36ZgM0VKJ

— Los Angeles County (@CountyofLA) January 12, 2021