Cristian Castro: Ex revela que le pidió hacerle ‘popó’ encima del cuerpo

Desde que Cristian Castro decidió confirmar que su única y oficial novia se llama Maite, se abrió una verdadera ‘caja de Pandora’, en donde decenas de mujeres salieron a asegurar, no solo que tenían relaciones con él, sino que además revelaron detalles íntimos.

Javier Ceriani y Elisa Beristain en ‘Chisme No Like’, compartieron mensajes de texto y audios cachondos de Cristian con sus otras mujeres.

Pero lo que más llamó la atención, fue lo que reveló una mujer española, quien aseguró que lo conoció cuando Cristian visitó ese país, y luego ella estuvo con él en Los Angeles.

“La primera noche fue cortés, amable, pero no dejaba de expulsar pedos. La segunda noche todo empeoró, me exigía limpiar su casa, su inodoro, cocinarle y mirarle mientras hacía popó. Me llegó a pedir incluso defecar encima de mi cuerpo. Me quitó el celular y me obligó a darle la clave para revisar mi Whatsapp”, dice el mensaje que le escribió esta supuesta amante de Cristian a ‘Chisme No Like’.

Pero la historia no termina ahí, pues según Javier Ceriani, a la ola de novias de Cristian enojadas, se le suma que Maite (la oficial), tiene novio en Argentina, su país natal, y que incluso podría estar embarazada de él.

Es todo tan increíble, que mejor míralo por ti mismo: