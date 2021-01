“Perras sucias”: Antes de la violencia en el Capitolio mujer de Texas amenazó con un Taser a dos mujeres y las insultó

TEXAS – A una mujer de New Caney se le han entablado cargos luego de que presuntamente amenazó a dos mujeres un día antes del mortal intento de insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos la semana pasada.

Las autoridades declararon que el 5 de enero, Alysia Hargrave, de 42 años, amenazó a dos mujeres mientras les mostraba un Taser (pistola de descarga eléctrica) mientras que la Policía de D.C. intentaba romper el enfrentamiento de dos grupos opositores que se estaban gritando uno al otro.

Mientras que los oficiales intentaban separar los grupos, oficiales escucharon el sonido de un Taser siendo descargado y miraron a Hargrave con el arma color rosa en su mano.

The #FBI continues to investigate the violence that took place in Washington, D.C., last week. We've created a new poster with more photos of people who unlawfully entered the U.S. Capitol. If you recognize someone, submit a tip at https://t.co/buMd8vYXzH. https://t.co/sJ0PG4mYho pic.twitter.com/mVjeUTVpfS

— FBI (@FBI) January 13, 2021