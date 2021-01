AMLO llevará a la mesa del G20 tema de censura en Redes Sociales; la libertad de expresión debe garantizarse, dice

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que llevará a la próxima reunión del G20 el tema de la censura en Redes Sociales.

“Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto. Si no deben de usarse Redes Sociales para incitar a la violencia, todo eso, pero eso no puede ser motivo de suspender la libertad de expresión. No debe de usarse de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura”, señaló el mandatario mexicano.

El presidente mexicano llevó a la discusión el tema del actuar de las Redes Sociales, luego de que Twitter, Facebook y YouTube suspendieron las cuentas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras los disturbios en el Capitolio.

“Yo lo que considero es de que no puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas. No puede haber un organismo particular, considero en ninguna nación, en ningún estado nacional, que se convierta en un órgano de censura. La libertad debe garantizarse. Si existe alguna regulación, esto corresponde a los estados nacionales, no puede quedar en manos de particulares”, reiteró.

López Obrador señaló que su planteamiento sobre la censura en Redes Sociales ya ha tenido eco en otras naciones del mundo.

“Ya hay otros Gobiernos que se han expresado, como la canciller Angela Merkel, quien expresó su preocupación por estas medidas, o el Gobierno francés y la Unión Europea“, señaló en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Por su parte el Secretario de Relaciones de México, Marcelo Ebrard, dijo que existe un desacuerdo a nivel mundial sobre la censura en Redes Sociales, además de señalar que el Gobierno mexicano ya mantuvo contacto con los gobiernos de Alemania, Francia y “muchos de la Unión Europea”, para hablar sobre la postura del presidente mexicano.

“Inmediatamente hemos tenido contacto con Gobiernos que pensamos igual, la instrucción que tenemos es establecer contacto con todas y todos para trabajar una propuesta en común… No se admite que empresas o grupos determinados decidan quién tiene derecho o no, lo que se quiere es proteger las libertades “, expresó el canciller mexicano.

En conferencias pasadas, López Obrador planteó la posibilidad de crear una red social de México que tendría como finalidad garantizar la libertad de expresión.

