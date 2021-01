Cómo los refrigeradores comunitarios llamados ‘Freedges’, ayudan a alimentar a Estados Unidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando le hagas una pregunta a Jim Nanni sobre refrigeradores, prepárate para una descarga de datos importante.

Como director de pruebas de electrodomésticos en Consumer Reports, Nanni ha probado miles de refrigeradores: con puertas francesas, con congelador en la parte superior, de doble puerta, por mencionar algunos. Él puede obtener estadísticas sobre capacidades en pies cúbicos y clasificaciones respecto al uso de energía. Así que, cuando se entera de un tipo de refrigerador que es nuevo para él, es algo notable. El término que lo envió al buscador: refrigerador comunitario.

Un refrigerador comunitario es un refrigerador común como los que ha probado Nanni, pero no está instalado en una cocina particular de alguien. En cambio, se mantiene en algún lugar donde el público pueda usarlo fácilmente, a menudo en la acera o cerca de un restaurante o tienda popular. Y abastecidos por grupos comunitarios organizados o, a veces, por voluntarios individuales con alimentos frescos, productos agrícolas y artículos congelados para que cualquier persona los tome, sin límite y sin cargo. Algunos han empezado a llamarlos “freedges”.

El refrigerador de comida gratis es parte de un creciente movimiento global: hay freedges en lugares como India, Brasil y Eslovaquia, así como más de 150 en los Estados Unidos. Su objetivo es redistribuir alimentos en perfecto estado que de otro modo se desperdiciarían y unir a las personas para combatir el creciente problema del hambre en las comunidades marginadas.

Las consecuencias de la pandemia de la COVID-19, como la pérdida de empleo y la creciente incertidumbre económica, han llevado el problema de la inseguridad alimentaria en Estados Unidos a un lugar protagónico. Un análisis de los datos recopilados por la Encuesta de opinión de Household, una muestra representativa a nivel nacional de los hogares en Estados Unidos encontró que antes del 13 de marzo de 2020, alrededor del 30% de los hogares declaraban inseguridad alimentaria; a finales de abril, después de que la pandemia golpeara duramente, esa cifra era del 43%. Una encuesta nacional representativa de Consumer Reports, realizada en agosto y septiembre, también encontró que más estadounidenses necesitaban ayuda para obtener alimentos. Aproximadamente 2 de cada 10 encuestados dijeron que habían obtenido alimentos a través de una distribución gratuita en el último año; la mitad de esas personas compartieron que nunca habían buscado distribución gratuita de alimentos antes de la pandemia.

Y aunque Nanni se apresura a señalar que la mayoría de los refrigeradores no están hechos para resistir los elementos al aire libre, existen soluciones. Eso es lo que Anaika Forbes, de 36 años, descubrió en julio cuando entró en su Home Depot local con $600 dólares y una petición. “Les dije que necesitaba un refrigerador para salir a la calle, y me contestaron, ¿qué?”. Con el tiempo, compró un “hermoso” refrigerador con congelador en la parte superior Magic Chef de 10.1 pies cúbicos que pasó la noche debajo de una lona después del corte de cinta del refrigerador comunitario Red Hook de HashtagLunchbag Brooklyn, un grupo de voluntarios que ella coordina.

Red Hook es un vecindario frente al mar en el noroeste de Brooklyn que en la década de 1920 era uno de los puertos más activos del mundo, pero desde entonces está en decadencia. El área, que fue devastada por la súper tormenta Sandy en 2012, alberga el desarrollo de viviendas públicas más grande de Brooklyn, con unos 6,000 residentes. Ubicado en Columbia Street, una vía con mucho tráfico, el refrigerador comunitario Red Hook se encuentra junto a Jam’It Bistro, un restaurante caribeño, que también suministra la electricidad para que funcione.

Forbes y otros voluntarios se hacen cargo del refrigerador, ahora dentro de un gabinete de madera hecho a medida, abastecido para sus horas de funcionamiento los 7 días de la semana, de 11 a. m. a 8 p. m., una tarea que generalmente requiere que se surta cada dos días. La mayor parte de la comida proviene de donaciones hechas por compañías de alimentos, supermercados y restaurantes locales, y una pequeña porción de la comida la dejan personas individuales.

Para su inauguración el 16 de agosto, el refrigerador estaba lleno de sándwiches, leche, tazones de frutas, zanahorias, un paquete de 6 Yoo-hoo y agua embotellada. “Era un día lluvioso, así que no había demasiadas personas, pero en el momento en que cortamos la cinta, una madre con dos hijos se acercó al refrigerador y pudo conseguir comida para la noche”. Esa fue toda la prueba que Forbes dice que necesitaba de que “estábamos haciendo exactamente lo que pretendíamos hacer”.

Sin desperdicio

Los objetivos del movimiento de refrigeradores comunitarios son tan variados como las comunidades a las que sirven, según Ernst Bertone-Oehninger, cofundador de Freedge.org, una organización que ofrece consejos sobre cómo iniciar y mantener refrigeradores comunitarios y que mantiene una base de datos de los refrigeradores en todo el mundo.

“Aquí en los Estados Unidos estamos hablando de ayuda mutua para ayudar a las personas de forma individual, la actitud para mantenernos alimentados”, dice. “Esa mentalidad está muy presente en el movimiento de refrigeradores de la comunidad estadounidense”.

Por ejemplo, algunos refrigeradores comunitarios, como los que maneja un capítulo de Veggie Mijas en Los Angeles, un colectivo liderado por mujeres de color, tienen como objetivo promover dietas de origen vegetal ecológicamente responsables presentando artículos veganos o vegetarianos. En Toronto, Road to Zero Waste tiene un refrigerador con alimentos rescatados de supermercados, restaurantes y mercados de agricultores para mitigar el problema del desperdicio de alimentos.

Desde 2014, Bertone-Oehninger, un organizador comunitario nacido en Brasil y con sede en California, ha comenzado freedges en 3 continentes. En Alemania, donde se cree que el movimiento del refrigerador gratis comenzó en 2012, la atención se centra en reducir el desperdicio de alimentos.

Un estudio del Instituto de Ingeniería Sanitaria, Calidad del Agua y Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad de Stuttgart encontró que en 2011 el ciudadano alemán promedio tiraba a la basura alrededor de 180 libras de comida al año. Eso es mucha carne, pero el desperdicio de comida en los Estados Unidos opaca esa cifra: Un estudio del USDA informó que el estadounidense promedio tiró alrededor de 273 libras de alimentos en 2008.

Según algunas mediciones, los Estados Unidos es un líder mundial en desperdicio de alimentos, y el 31% del mismo ocurre en los niveles minorista y de consumo, que incluye desde desechar productos que no superan los estándares de tamaño o apariencia de las tiendas de comestibles hasta comida desechada cuya fecha de caducidad ha vencido. Todo ese desperdicio corresponde a aproximadamente 133 mil millones de libras de alimentos al año en los vertederos.

Pero dada la enormidad de los problemas de inseguridad alimentaria y desperdicio de alimentos en los Estados Unidos y en otros lugares, muchos organizadores de refrigeradores comunitarios admiten que su enfoque de “toma lo que necesites, deja lo que puedas”, por muy útil que sea, solo puede ser una pequeña aportación.

“El refrigerador es una buena forma de comenzar que ayude a poner a la comunidad en acción para resolver los problemas, pero solo puede funcionar si está conectado con otros movimientos de acción comunitaria”, dice Bertone-Oehninger.

Andy Fisher, cofundador y exdirector ejecutivo de Community Food Security Coalition, una alianza nacional de grupos dedicados a mejorar el acceso a los alimentos en las comunidades urbanas, está de acuerdo.

“Los refrigeradores comunitarios son maravillosos, no están institucionalizados, no son un gran negocio. Son una forma amigable para que los vecinos se cuiden unos a otros”, comenta. “Pienso en ellos en la línea de pequeñas bibliotecas gratuitas que han aparecido por todos lados. Pero así como poner un libro en la biblioteca comunitaria gratuita no resolverá el analfabetismo, poner tus sobras en un refrigerador comunitario no resolverá el problema del hambre”.

Fisher cree que para realmente combatir el hambre como país debemos repensar la forma en que concebimos la red de seguridad alimentaria. En su libro “Big Hunger: The Unholy Alliance Between Corporate America and Anti-Hunger Groups (La Alianza impía entre corporaciones americanas y grupos antihambre) (The MIT Press, 2017), Fisher sostiene que “un complejo industrial del hambre”, una red de conexiones entre las grandes corporaciones, los grupos contra el hambre y el gobierno, de hecho mantiene el problema del hambre en lugar de tratar de resolverlo.

Fisher argumenta que el hambre es rentable para las grandes empresas, usando Walmart como ejemplo. Es el empleador privado más grande de los Estados Unidos y también se encuentra entre las 4 principales empresas cuyos empleados de tiempo completo reciben asistencia de salud y nutrición del gobierno, según una encuesta de 9 estados realizada por la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO).

En 2012, Walmart canjeó alrededor del 18% de los cupones de beneficios de alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), anteriormente conocido como cupones de alimentos, y el principal programa de asistencia alimentaria y nutricional del país, según el Wall Street Journal. En 2019, Walmart también donó 640 mil millones de libras de alimentos a grupos contra el hambre en los Estados Unidos. Según el Informe Ambiental, Social y de Gobierno de 2019 de la propia compañía, por el cual puede recibir deducciones fiscales.

En otras palabras, argumenta Fisher, las empresas privadas como Walmart emplean a trabajadores con salarios que los califican para la asistencia del gobierno, canjean esos beneficios del gobierno por ganancias y reducen su carga tributaria mediante donaciones en efectivo y contribuciones caritativas.

“Mantener el problema del hambre es de interés para todos porque algunas personas ganan buenos salarios con eso”, dice Fisher. En su opinión, el sistema actual permite al gobierno salirse con la suya porque no tiene que abordar el problema del hambre a gran escala, por ejemplo, aumentando los impuestos.

Después de repetidos intentos, Walmart no respondió a las solicitudes de comentarios de CR.

Bertone-Oehninger y Fisher están de acuerdo en que el movimiento de refrigeradores comunitarios ha sido una fuerza útil durante la incertidumbre de la pandemia global. Pero también les gustaría que los ciudadanos exigieran más responsabilidad corporativa y acción gubernamental para abordar las causas fundamentales de la inseguridad alimentaria, incluyendo el estancamiento de los salarios, el racismo, la vivienda inasequible y las prácticas laborales injustas.

“La cantidad de caridad alimentaria, en términos de libras de comida donada, se ha duplicado en la última década, y este año ni siquiera se puede medir”, dice Fisher. “No creo que nadie sepa siquiera lo grande que es. “La gran pregunta es, ¿qué se necesitará para arreglar el sistema de modo que no dependamos tanto de la caridad como solución al hambre en este país?”

‘Tenemos que atender la necesidad’

Esa pregunta puede ser digna de un interrogatorio serio, pero no es algo en lo que Forbes, del refrigerador comunitario Red Hook, piense mucho.

“Recibí una llamada el otro día de Hillshire Farm, y me dijeron: ‘Tenemos 10,000 unidades de embutidos que podríamos darte, porque caducarán a fines de diciembre’, dice, explicando que no le importa si la empresa obtiene una exención fiscal al hacer la donación. “Realmente no entro en el panorama más amplio de la política de todo esto, porque tenemos que atender la necesidad”.

Pero el panorama político más amplio es algo que millones de estadounidenses se ven obligados a enfrentar mientras la economía continúa tambaleándose por la pandemia de COVID-19. El USDA, que administra SNAP, informó que, en promedio, 35.7 millones de personas participaron en el programa cada mes en 2019, cerca del 11% de la población.

Algunos observadores se sintieron decepcionados cuando el presidente electo Joe Biden nominó al exgobernador de Iowa Tom Vilsack como secretario de agricultura, en lugar de la congresista Marcia Fudge de Ohio, a quien nombró en cambio para dirigir el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Además de ser una apasionada defensora de la expansión de SNAP, Fudge es miembro desde hace mucho tiempo del Comité de Agricultura de la Cámara, donde preside el subcomité de nutrición. Su nombramiento podría haber marcado un cambio de enfoque para que el sistema haga más para combatir el hambre.

Mientras tanto, las personas necesitadas tienen que sobrevivir, aprovechando las escasas vías que tengan.

En marzo de 2020, Carissa Crowley, de 37 años, de Oklahoma City, fue uno de los millones de estadounidenses que perdieron su trabajo. Antes de la pandemia, nunca buscó ayuda alimentaria y, dice, “prácticamente lo conseguí por mi cuenta” trabajando en un restaurante en el aeropuerto Will Rogers World. Después de que le negaran los beneficios de SNAP en marzo, acudió a un banco de alimentos en una iglesia local. “Mi suerte iba de mal en peor, no tenía mucha comida”.

En octubre descubrió OKCFreedge en Facebook, a 10 minutos de la casa que comparte con su hijo de 17 años. “Ayudan a las personas que lo necesitan y que no tienen mucho en casa”, dice. Ahora es una visitante habitual del refrigerador, donde dice que la fila suele tener alrededor de 20 personas a las 9 a. m. Su única crítica a los refrigeradores comunitarios es que no hay suficientes. “Sería bueno si hubiera otros por ahí”.

Cómo puedes ayudar

Las personas que fundaron y sostienen refrigeradores comunitarios no se contentan con esperar la intervención del gobierno para resolver el problema del hambre y la inseguridad alimentaria. Puedes ayudarlos en sus esfuerzos:

Los refrigeradores comunitarios son inherentemente locales, así que comienza donde te encuentres hablando con vecinos y amigos sobre cómo pueden apoyar un refrigerador en tu área. O visita freedge.org, que tiene un registro de refrigeradores comunitarios enumerados por ciudad.

Una vez que identifiques una organización, dona aquello con lo que te sientas cómodo. Una estrategia es aprovechar las ofertas de “compra uno, llévate el segundo gratis” en las tiendas de comestibles y dona los artículos gratuitos.

Si has usado el tiempo de inactividad de la pandemia para perfeccionar tus habilidades culinarias y te gustaría llenar el refrigerador con comida casera, comunícate con el operador del refrigerador para conocer el protocolo de etiquetado o cualquier restricción.

Si estás interesado en iniciar un refrigerador comunitario, comunícate con un operador de refrigerador existente en tu área que pueda ayudarte con las regulaciones locales. Freedge Yourself te brinda una guía completa de consejos.

Freedge.org también tiene una página de donaciones donde puedes contribuir, o solicitar una micro subvención para patrocinar nuevos refrigeradores comunitarios.

Y para encontrar un refrigerador asequible y confiable, usa las calificaciones de refrigerador de CR y consulta nuestro artículo sobre la compra de electrodomésticos usados.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2021, Consumer Reports, Inc.