¿Por qué quiere cambiar Anne Hathaway su nombre artístico?

Al igual que muchos de sus compañeros de profesión, Anne Hathaway tuvo que decidir cuál sería el nombre artístico bajo el que se desarrollaría el resto de su carrera cuando aún era muy joven, con tan sólo 14 años, para registrarse en el Screen Actors Guild, o lo que es lo mismo, el sindicato estadounidense de actores de cine y televisión.

En aquel momento ella acababa de grabar un anuncio publicitario y decidió que lo mejor sería no complicarse demasiado, así que optó por utilizar el suyo, pero con el paso del tiempo ha llegado a la conclusión de que cometió un error porque, en realidad, nadie la llama así.“Llámenme Annie, por favor, se lo pido a todos, llámenme Annie”, ha revelado a su paso por el programa de Jimmy Fallon.

Ese es el apodo cariñoso que sus familiares y amigos han usado siempre para referirse a ella. En realidad, la única persona que utiliza Anne al día de hoy es su madre, y sólo si está especialmente enfadada con su famosa hija. “Cada vez que salgo a la calle y alguien me llama Anne, pienso que van a gritarme y me pongo en plan: “¿Qué he hecho ahora?” La gente suele ser encantadora y no quiere tomarse demasiadas libertades, así que en el trabajo siempre están buscando alternativas porque nadie se siente cómodo llamándome ‘Anne’. No encaja conmigo. Es evidente que soy una ‘Annie'”, añadió.

