Billie Eilish lanzará nuevo material audiovisual sobre su meteórico ascenso a la fama

La cantante Billie Eilish y su compañía discográfica han dado a conocer públicamente el nuevo proyecto profesional de la estrella del pop. No, no se trata de su segundo y esperado trabajo musical, el cual llegará a las tiendas, eso sí, a principios de este año, sino una combinación de álbum de fotografías y audiolibro en el que la intérprete narrará en sus propias palabras, y desde su particular punto de vista, su meteórico ascenso a la fama a finales de 2018.

“Este audiolibro no tiene comparación con nada que se ha hecho antes, ya que proporcionará una ventana muy íntima hacia su camino personal, en palabras de la propia Billie”, reza un fragmento del comunicado que se ha emitido para promocionar el futuro lanzamiento, el cual ha sido fechado para el próximo 11 de mayo.

La estrella de la música, que además estrenará en febrero su premiado documental de Apple+, “The world’s a little blurry”, ha señalado en su propia nota la emoción que le embarga ante la posibilidad de abrir su corazón a la opinión pública y reflexionar sin restricciones sobre los tiempos que vive, al tiempo que hace un notable repaso a todos esos momentos y vivencias que han marcado su trayectoria y el papel tan preponderante que juega en la escena discográfica. “Me he pasado tantas horas recopilando material y echando mano de mis propios álbumes y archivos familiares… Seleccionando las fotos de este libro. Espero que les guste tanto como me ha gustado a mí”, declaró.

