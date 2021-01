Maluma dice que ha intentado tener amigos en la industria: “Pero cuando me giro, me apuñala por la espalda”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde que se convirtió en una de las estrellas más importantes de la escena urbana, tanto en inglés como en español, Maluma apenas ha hecho nuevos amigos. Su círculo de confianza sigue estando compuesto por las mismas personas que le apoyaron en sus inicios profesionales y que le tomaban el pelo sin maldad por sus sueños aparentemente inalcanzables, al mismo tiempo que le invitaban a comer a sus casas porque sabían que no podía permitirse ir a un restaurante.

“No me gusta hacer nuevos amigos“, ha reconocido el cantante en una nueva entrevista a la revista ELLE. “Lo he intentado en la industria discográfica, pero resulta difícil. A veces tengo la impresión de que alguien quiere ser mi amigo, pero en cuanto me giro, me apuñala por la espalda. Prefiero quedarme con la gente que ya conozco, con la que me siento cómodo“.

Una de las razones por las que el colombiano no ‘conecta’ con muchos de sus compañeros de profesión es que, en su humilde opinión, la gran mayoría no cuenta con un lado espiritual y por tanto no puede hablar con ellos de la importancia de la meditación o de la oración, que ocupan un lugar muy especial en su vida. Por supuesto, también se ha topado con excepciones, como la cantante Madonna, Shakira o Jennifer López, con quienes estableció una conexión casi automática cuando colaboraron juntos.

“A veces me dicen que soy un ‘alma vieja’ justo por eso, pero en el fondo, si no eres una persona espiritual, estás vacío por dentro, sin importar que seas la mayor estrella del mundo“, ha asegurado.