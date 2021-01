Biden planea iniciar rápido su Presidencia con acciones ejecutivas y legislaciones necesarias

Joe Biden planea firmar docenas de órdenes ejecutivas en sus 10 primeros días en el cargo, con el plan de revertir algunas de las políticas distintivas del presidente Donald Trump sobre inmigración y cambio climático, mientras toma medidas tempranas para abordar la crisis del coronavirus, además de un proponer un gran plan de estímulo al Congreso y de tener un amplio proyecto de ley de inmigración.

Biden heredará una crisis como ninguna otra en generaciones, y planea abrir su administración con docenas de directivas ejecutivas además de propuestas legislativas expansivas, en un bombardeo de 10 días destinado a marcar un punto de inflexión para una nación que se tambalea en medio de la confusión, las luchas raciales, la pandemia que paraliza la economía y además, las secuelas del asalto al Capitolio.

We not only have an economic imperative to act now, we have a moral obligation.

In this pandemic, in America, we cannot let people go hungry. We cannot let people get evicted. We cannot watch nurses and educators lose their jobs.

We must act.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2021