Biden presiona para elevar los cheques de estímulo: “no podemos dejar que la gente pase hambre””

Joe Biden presidente electo de Estados Unidos aseguró que los americanos debemos actuar ante la crisis que se vive en el país debido a la pandemia por coronavirus, COVID–19.

“No solo tenemos un imperativo económico de actuar ahora, tenemos una obligación moral”, señaló mediante su cuenta de Twitter.

We not only have an economic imperative to act now, we have a moral obligation.

In this pandemic, in America, we cannot let people go hungry. We cannot let people get evicted. We cannot watch nurses and educators lose their jobs.

We must act.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2021