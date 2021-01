La cifra de muertos en EE.UU. se acerca a 400,000 mientras los estados luchan por más vacunas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El número de muertos por COVID-19 en Estados Unidos puede llegar a más de 405,000 cuando el presidente electo Joe Biden asuma el miércoles, según las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME, en inglés) de la Universidad de Washington, y los estados están luchando para vacunar a la mayor cantidad posible de residentes, después de enterarse de que el gobierno federal ya no tiene una reserva de vacunas para enviarles.

Según el recuento de COVID-19 de la Universidad Johns Hopkins, hasta el sábado han muerto por coronavirus 395,385 personas y se han registrado 23,724,585 casos confirmados en total en Estados Unidos, desde que comenzó la pandemia.

De ellos, 42,800 murieron en las dos primeras semanas de 2021, con un promedio de más de 3,000 por día.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) proyectan 14,400 muertes más por COVID-19 en en país en los próximos seis días.

Esas cifras, que corresponden al sábado, suponen 220,998 contagios más que el día anterior y 3,761 muertes adicionales. La cifra de nuevas muertes diarias es una de las más altas de los últimos días, aunque no supera el récord de 4,085 fallecimientos registrados en un solo día, el pasado 7 de enero, de acuerdo con Johns Hopkins.

Los Ángeles: primer condado que alcanza 1 millón de casos

Los Ángeles es el primer condado de EE. UU. en informar más de 1 millón de casos de coronavirus, según funcionarios estatales.

El sábado se agregaron unos 14,669 casos nuevos y 253 muertes, lo que eleva el total del condado a 1,003,923 casos y 13,741 muertes confirmadas relacionadas con el virus, según reportó el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles en un comunicado de prensa.

COVID-19 Daily Update:

January 16, 2021

New Cases: 14,669 (1,003,923 to date)

New Deaths: 254 (13,741 to date)

Current Hospitalizations: 7,597 pic.twitter.com/myzk72jtcK — LA Public Health (@lapublichealth) January 16, 2021

También en Los Ángeles se confirmó el primer caso de la nueva cepa del coronavirus que es más contagiosa, el llamado virus del Reino Unido.

Public Health Announces First Confirmed Case of U.K. Coronavirus Variant as Los Angeles County Surpasses 1 Million Total Cases; 253 New Deaths and 14,669 New Positive Cases of #COVID19. View https://t.co/iIME3A7PAg for More Information. pic.twitter.com/smSgaOsk0N — LA Public Health (@lapublichealth) January 16, 2021

Vacunación irregular

La distribución de la vacuna estado por estado sigue siendo irregular, y los datos de los CDC muestran que hasta el viernes, se han administrado el 36% de las dosis, o 12.1 millones de los 31 millones de dosis que se han distribuido a los estados.

El viernes, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, reveló que no hay más reservas de vacunas y culpó a “la microgestión de este proceso por parte de algunos estados” por las irregularidades en la distribución de la vacuna.

Azar también compartió su carta de renuncia en Twitter el viernes, diciendo que continuará sirviendo hasta el miércoles, pero que los disturbios de la semana pasada empañaron el legado de la Administración Trump.

I handed in my letter this week along with every other political appointee, effective January 20 at noon. — Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 16, 2021

La mayoría de las primeras vacunas se han administrado a trabajadores médicos de primera línea y residentes de hogares de ancianos. CDC informó que sus datos podrían demorarse y, en determinadas circunstancias, algunas dosis podrían contarse más de una vez.

Con información de EFE