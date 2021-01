Madre desaparece misteriosamente en Houston; a su niño lo encontraron solo en un vehículo

TEXAS – Las autoridades se encuentran en la búsqueda de una mujer de 34 años que desapareció misteriosamente este fin de semana en Houston.

El niño de la mujer fue encontrado solo en el interior del vehículo el sábado en el estacionamiento de un centro comercial en el área de Midtown a eso de las 7 p.m. en la cuadra 3300 de la calle Smith.

Texas Equusearch, Houston police searching for missing 34-year-old woman last seen in Midtown https://t.co/6TpmhgUT3w via @KHOU

— HAR.com (@HARMembers) January 17, 2021