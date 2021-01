El Fiscal de California, Xavier Becerra despide a la administración de Trump con más demandas

El Fiscal General de California, Xavier Becerra no dejó que la administración de Donald Trump terminara sin antes demandar varias de sus políticas en su último día al mando del gobierno de Estados Unidos.

Desde que el presidente Donald Trump estuvo en la oficina oval, el fiscal del estado dorado realizó 122 demandas en contra de algunas políticas del republicano, las últimas las realizó el martes cuando interpuso nueve demandas como parte de un intento de bloquear una serie de cambios en las leyes ambientales que fueron emitidas en las últimas semanas.

“La administración de Trump está trabajando hasta el último segundo para finalizar una serie de políticas ambientales devastadoras”, afirmó el ahora candidato a Secretario de Salud y Servicios Humanos bajo la administración de Joe Biden.

The Trump Admin is working until the very last second to finalize a number of devastating environmental policies.

While we look forward to a future where we can work with the Federal govt, it will take time to unwind the havoc the Trump Admin wrought.

So, we have to act. THREAD

— Attorney General Becerra (@AGBecerra) January 19, 2021