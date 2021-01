Todo listo para el segundo combate McGregor vs. Poirer, con Khabib en el horizonte

El peleador irlandés Conor McGregor se medirá este sábado en en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, al estadounidense Dustin Poirier tras más de un año de inactividad. Han tenido que transcurrir 370 días para que se produzca el retorno al octágono del combatiente irlandés, que se medirá a un Poirier al que ya batió en 2014 en el primer asalto. Uno de los primeros puntos de inflexión para entender lo que es hoy en día el fenómeno ‘Notorious’.

“Me gusta Dustin. Creo que es un buen luchador. Incluso que es un gran luchador. Pero aun así está varios niveles por debajo de mí. Le voy a dejar KO en 60 segundos”, advirtió MacGregor en unas declaraciones difundidas por la propia UFC.

Con dos grandes golpeadores en la jaula, parece que la contienda se decidirá por la diferencia que pueda hacer cada uno en el intercambio de pie. Desde la esquina de Poirier la velada se plantea más como una batalla a tumba abierta que como una pelea con un desenlace rápido.

Dustin vs Conor! We take a look by the numbers 👀

[ B2YB @NobodyMovie | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/ZLrqVYsJxp

— UFC (@ufc) January 22, 2021