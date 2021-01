Quiénes son los gerentes del juicio político a Trump, que defenderán el ‘impeachment” ante el Senado

Nueve miembros del Congreso, designados por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, pronto caminarán por el Capitolio y entregarán el artículo de acusación contra el expresidente Trump al Senado.

Estos miembros, conocidos como gerentes de juicio político, son quienes procesarán el caso contra el expresidente Donald Trump ante el Senado. Pelosi dijo que la Cámara enviará oficialmente el artículo de juicio político contra Trump al Senado el lunes.

The article of impeachment for incitement of insurrection by Donald Trump will be delivered to the Senate on Monday, January 25. https://t.co/FSOWGACfgZ

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 22, 2021