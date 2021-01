Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una resolución para apoyar cualquier reforma migratoria que dé ciudadanía rápida a los trabajadores esenciales

Este martes, el Concejo Municipal de Los Ángeles votó y aprobó una resolución con la que pretende mostrar su apoyo a cualquier plan o proyecto que facilite y agilicé la nacionalización de millones de trabajadores esenciales indocumentados.

“Los inmigrantes están realizando trabajando esenciales en nuestro sector de alimento, cuidados de la salud y entregas a domicilios para mantener a este país en movimiento durante la pandemia”, aseguró la presidenta del ayuntamiento angelino, concejal Nury Martínez en un mensaje en Twitter.

Immigrants are performing essential jobs in our food sector, healthcare & delivery to keep this country going during this pandemic. These heroes, working hard to support their families, deserve to be granted citizenship for their dedication to this country & the people in it.

