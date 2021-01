Buscan a un preso hispano de Miami que liberaron por error

La policía del condado de Miami-Dade y los oficiales penitenciarios han intensificado la búsqueda de un hombre hispano de Miami que fue puesto en libertad por error del Centro Correccional Turner Guilford Knight.

Las autoridades han admitido el error y explicaron que Eduardo Cabana, como se le ha identificado, fue liberado el lunes.

Miami-Dade Corrections needs help finding inmate Eduardo Cabana, who the department said was "released in error" from TGK on Monday. Do not approach and call 911 if you see him. https://t.co/XcHi3pFmXz pic.twitter.com/j5dV20sNMM

— CBS4 Miami (@CBSMiami) January 28, 2021