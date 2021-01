Buscan al conductor de un vehículo que preguntó a un menor “si quería ganar dinero” en Miami

Las autoridades de North Miami Beach van detrás de un caso desconcertante y preocupante que ha puesto en la mira al conductor de una camioneta.

El sospechoso, según la versión de la policía, se acercó a un menor sobre las 11 de la mañana del domingo en un callejón cerca de la Avenida 17 y la calle 172 del Noreste.

SUSPICIOUS INCIDENT 🗣 anyone with information with the above information please contact us 305-949-5500 pic.twitter.com/fUN3AjxarP

— North Miami Beach PD (@myNMBPolice) January 24, 2021