Ivanka Trump se muda a un lujoso apartamento de Miami frente a la playa

Se acabó la vida en Washington para la familia Trump. El expresidente Donald Trump y su esposa Melania ya están instalados en Mar-a-Lago, el complejo de lujo de Florida en el que residirán a partir de ahora.

Parece que Ivanka también seguirá los pasos de su padre porque, según reportan algunos medios, que ha firmado un contrato de arrendamiento en uno de los edificios más exclusivos de Miami Beach, en un apartamento frente a la playa.

Arte Surfside Has Sold Over $59 Million In Condos Over The Past Month (Ivanka & Jared Are Renting There Too) – https://t.co/lDA7V81Er2

— The Next Miami (@thenextmiami) January 20, 2021