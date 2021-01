El FBI arresta a otros dos californianos por los hechos violentos del Capitolio

Este jueves se conoció que la Agencia Federal de Investigación (FBI), arrestó a otras dos personas en California por su presunta participación en los hechos violentos que tuvieron lugar en el Capitolio a inicio del mes de enero.

De acuerdo con el FBI, Jacob Lewis, un hombre de Victorville, California quien es dueño de un gimnasio, fue arrestado el martes por la mañana y posteriormente liberado al pagar una fianza de $50,000 dólares y aceptar llevar puesto un monitor electrónico en el tobillo.

Jacob Lewis, 37, of #Victorville, was arrested today by FBI Agents for his role at the U.S. Capitol on 1/6. Lewis was released on 50K bond & ordered to appear virtually on 2/10 before a D.C. court. The criminal complaint charging Lewis can be found here: https://t.co/YK0gIrQLF1

— FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) January 28, 2021