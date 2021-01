Mujer de Beverly Hills arrestada por el asalto violento del Capitolio es dueña de un salón de belleza

A inicios de esta semana el FBI informó que había detenido a tres residentes de Beverly Hills por su participación en la toma violenta del Capitolio el pasado 6 de enero y una de ellas sería una mujer que es dueña de un salón de belleza en el exclusivo distrito de Los Ángeles.

La mujer de 52 años, Gina Bisignano fue arrestada por el FBI el martes en la mañana en su residencia en la cuadra 300 de North Palm Drive en el exclusivo vecindario angelino y enfrenta varias acusaciones.

Bisignano, al igual que los otros detenidos, fue presentada en una corte federal acusada de desorden civil, daños al patrimonio público e incitación para cometer un crimen, de acuerdo a una información difundida por la Agencia Federal de Investigación.

As violence against officers intensified, Bisignano stood above watching the crowd, continued to encourage the attack on the Capitol building and shouted anti-Semitic conspiracies. pic.twitter.com/xurSAzryzl

— T (@waterspider__) January 13, 2021