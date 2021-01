Hombre hispano de 68 años y padre de tres muere tiroteado desde un auto cuando llevaba a su hija al trabajo

El pasado 25 de enero un hombre hispano de 68 años murió y su hija de 25 resultó herida tras ser atacados a tiros desde un auto en movimiento en un vecindario al norte de Los Ángeles.

De acuerdo con información difundida en redes sociales y en el sitio de recolección de fondos GoFundMe, el 25 de enero aproximadamente a las 4 de la mañana, Miguel Ángel Carachure perdió la vida en Highland Park tras recibir varios impactos de bala desde un auto en movimiento sin motivo aparente, cuando estaba saliendo a llevar a su hija a su lugar de trabajo.

La joven de 25 años que viajaba con el hombre en el asiento del copiloto resultó herida y fue traslada al hospital, donde recibe atención médica.

La Policía de Los Ángeles informó que el incidente que ocurrió en la esquina de Milo Terra y la Avenida 50 cerca de las 3:38 de la mañana es el cuarto de este tipo en 2021 y pidió la colaboración de la comunidad para informar acerca de posibles sospechosos.

#HighlandPark early morning (4am) drive by at the corner of Milo Terrace and Avenue 50 just outside church. Hearing 1 vic has been confirmed dead & another was taken to a hospital. @blvdsentinel @TheEastsiderLA @NortheastArea this is 3rd in a month time. pic.twitter.com/E2WGmmSd2j

— Highland Park HLP (@HighlandParkHLP) January 25, 2021