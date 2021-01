Áreas del sur de California donde hubo incendios recientemente bajo alerta de evacuación por fuertes lluvias

La oficina de Los Ángeles del Servicio Nacional de Meteorología (NWS) ha pronosticado fuertes lluvias en el sur de California este jueves y viernes, poniendo a varias zonas donde donde hubo incendios recientemente en peligro de sufrir inundaciones y deslaves.

Zona cercanas a lugares de incendios como el Bobcat Fire, Lake Fire y Ranch2 Fire en el condado de Los Ángeles, así como el área cercana a El Dorado Fire en el condado de San Bernardino, están bajo alerta de evacuación por posibles inundaciones, de acuerdo a las autoridades locales.

A ⚠️Flash Flood Watch⚠️ has been issued for the recent burn areas in LA County including the Bobcat, Lake, and Ranch2. It will be in effect from 4pm Thursday through 4am Friday. If you live near these burn areas, now is the time to prepare for possible evacuation. #CAwx — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 27, 2021

En Los Ángeles, las áreas de Arcadia, Monrovia y Sierra Madre están bajo la alerta, por su parte en San Bernardino, las autoridades han pedido a los residentes de Mountain Home Village, Yucaipa y Oak Glen a mantenerse preparados y listos para abandonar sus hogares de ser necesario.

An #EvacuationWarning has been issued for the following communities due to the potential for flash flooding based on expected rainfall with the incoming storm: Mountain Home Village, northeast Yucaipa and Oak Glen. These areas are of concern due to the El Dorado Fire burn scar. pic.twitter.com/lH8f4ZTg3G — San Bernardino County Sheriff (@sbcountysheriff) January 27, 2021

Del mismo modo, el condado de Riverside emitió alerta de evacuación para el área cercana al Apple Fire y también en parte de El Dorado Fire, en las zonas Mias A, Mias B, Bench A, Noble A, Noble B, Noble F, Noble G, de acuerdo a información difundida en Twitter.

Due to incoming storm Evacuation Warning issued for Apple/Eldorado burn scar zones: Mias A, Mias B, Bench A, Noble A, Noble B, Noble F, Noble G zones and the Millard Shooting Ranch. Go to https://t.co/1JcUXHXkVq for details. Anyone needing assistance with evacuating can call 211. pic.twitter.com/jUrNRSeitv — RivCoReady (@RivCoReady) January 27, 2021

De acuerdo al NWS, los condados de San Luis Obispo y Santa Barbara, también estarían bajo alerta de inundaciones. Además reportaron que han caído hasta 12 pulgadas de lluvia en algunas áreas del condado de San Luis Obispo, algo bastante inusual.

El actual río atmosférico que atraviesa California, ya habría causado destrozos en el norte del estado el pasado miércoles, inundando parte del condado de Monterrey.

Se espera que las fuertes lluvias toquen tierra en Los Ángeles y Ventura la tarde este jueves.