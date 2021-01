El río atmosférico causa deslaves y otros incidentes en California; aún se espera mucha agua y nieve

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aunque no con la potencia que se había anticipado, el río atmosférico continuó mojando la mayor parte del estado de California este miércoles, especialmente en la costa central y el área de la Bahía de San Francisco, zonas en las que se produjeron algunos incidentes como deslaves.

La imagen de satélite muestra con claridad la formación del río atmosférico o pluma de humedad atravesando California y abarcando otros estados como Nevada y Idaho, con trayectoria norte. La mayor precipitación se espera este jueves.

GOES-WEST 🛰️ IR imagery depicting the center of storm system spinning off the Oregon Coast, while the #AtmosphericRiver continues to hose 🌧️🌧️🌧️ Central California as it tracks back to the north this evening. #CaWx pic.twitter.com/KL5ggRPML5 — NWS Bay Area (@NWSBayArea) January 28, 2021

Tal vez la zona más afectada hasta la tarde del miércoles era Salinas, en el Condado Monterey, localizado al sur del área de la Bahía, donde se presentaron deslaves y se reporta que hubo decenas de casas afectadas, pero no se han reportado personas lesionadas.

Aerial video of the significant mudflow near Salinas California. Several homes affected. It’s still raining but emergency personnel are trying to fight the mud by diverting the flows and keeping ditches/culverts open. #CAwx #salinas #California #mudflow pic.twitter.com/ZujeHJDWz0 — Brian Emfinger (@brianemfinger) January 27, 2021

A mudslide damaged 20-25 homes just south of Salinas, CA. We’ll have the latest tonight on @ABCWorldNews pic.twitter.com/889KHSkMhB — Will Carr (@WillCarr) January 27, 2021

En la costa central, las constantes lluvias causaron algunos deslaves en el área de Big Sur. El pintoresco Highway 1 que recorre California frente a la costa fue cerrado de Ragged Point a Deetjens Inn.

Varias comunidades al pie de las montañas expuestas a los ríos de lodo y piedras habían recibido órdenes de evacuación desde el martes, cuando empezó a llover con fuerza.

Photos of #Hwy1 in the Big Sur area following rain and slide activity within the existing highway closure from Ragged Point to south of Deetjens Inn. This closure will remain in effect through Friday, Jan. 29. Road information at:https://t.co/3LbBe8so71 @CaltransD5 pic.twitter.com/YtUqnF580n — Jim Shivers (@PIOJimShivers) January 28, 2021

En el Condado Sonoma, al norte de San Francisco, cayó nieve en zonas montañosas y hubo árboles que se derrumbaron peligrosamente debido a los fuertes vientos, en algunos casos dañando casas.

Y en tanto, los alrededores de la Sierra Nevada, especialmente entre Yosemite National Park y Mammoth, ven caer varios pies de nieve, lo que en realidad es muy bienvenido porque representa el futuro suministro de agua para muchos en California. De todos modos se mantiene el aviso, sobre todo para quienes necesiten conducir en la región.

En el sur de California las lluvias no se presentaron aún como se tenía previsto, pero el pronóstico para este jueves y el viernes es de mucha lluvia. Algunas áreas montañosas tienen alertas de deslaves e inundaciones.

Mientras que en la zona de Grapevine, en el Condado Kern, el Freeway 5, que ya había sido abierto el martes tras una nevada, volvió a ser cerrado el miércoles debido a nieve y hielo.

