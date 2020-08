El incendio forestal Lake Fire ha consumido más de 10,500 acres y presenta 0% de contención

Otro gran incendio cerca de Los Ángeles acabó con miles de acres en pocas horas, algunas viviendas y causó evacuaciones desde la noche del pasado miércoles a medida que el estado llega a la temporada de mayor incidencia de estos eventos.

El Lake Fire fue reportado el miércoles por la tarde poco antes de las 4 de la tarde en Lake Hughes Road al norte de Warm Springs. Hasta el momento ha destruido tres viviendas y mantiene una amenaza sobre otras 5,420 estructuras, según información del Departamento de Bomberos del condado de Los Angeles (LACOFD).

8/12 9:00 pm #LakeFire Update

The #LakeFire is currently at 10,000 acres w/0% containment & mandatory evacs in place.

For IC updates, follow @Angeles_NF & @LACoFDPIO.

For evac info, follow @LASDHQ; for evac center & animal shelter info, follow @RedCrossLA.

🎥 @DaveMillsPhoto pic.twitter.com/Vwp5WVrlve

— LACoFD (@LACOFD) August 13, 2020