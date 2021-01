Detienen en Washington a un hombre con una lista de miembros del Congreso y una pistola

La Policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo cerca de la sede del poder legislativo a un hombre armado con una pistola y una lista de los congresistas, que gritaba a los miembros de la Guardia Nacional y que, tras su arresto, defendió que había ocurrido un “fraude electoral”.

Dennis Westover, de 71 años y procedente de West Virginia, fue detenido e identificado el miércoles, informó la Policía de Washington D.C.

Wetsover estaba “gritando” a los miembros de la Guardia Nacional en el interior del perímetro que rodea el Capitolio, cuando la policía se le acercó.

Tras su detención por portar una pistola Sig Sauer de 9 milímetros sin licencia y 20 cartuchos de munición sin registrar, aseguró que creía en el “fraude electoral” y que “estaba preocupado por la honestidad de las elecciones”, informó CNN.

Además, había dejado su vehículo estacionado en paralelo, en la intersección entre la calle Second y la Avenida Washington. En el coche, las autoridades hallaron un documento de ‘Stop the Steal’.

