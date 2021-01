Ex Miss México, Sofía Aragón, es hospitalizada y ella misma explica la razón

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sofía Aragón utilizó su cuenta de Instagram para revelar que está internada desde la madrugada del jueves, noticia que dio a conocer con una foto de ella desde el hospital, vistiendo una bata blanca y acompañada de la leyenda “La endometriosis otra vez haciendo de las suyas“.

Por medio de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, la ex reina de belleza explicó que el diagnóstico es complicado ya que el padecimiento que la llevó nuevamente a recibir atención médica de emergencia se trata de una enfermedad de origen desconocido, es decir, no se sabe por qué ocurre por lo que es difícil estudiarlo, además de que es una enfermedad que hasta ahora no tiene cura.

Junto a la fotografía en la que apareció desde la cama del hospital, confesó que después de 11 años de tratamiento y 2 cirugías laparoscópicas, desafortunadamente sigue con muchos problemas.

La ex participante de Miss Universo 2019 provechó la publicación para hablar más de dicha enfermedad, la cual aparece cuando el tejido que cubre el útero crece fuera de él, así como de algunas complicaciones que afectan a quienes la padecen.

“El tejido de la endometriosis actúa de manera similar al tejido que se encuentra dentro del útero: crece, se engrosa e intenta desprenderse en cada ciclo menstrual. Debido a que el tejido no puede salir del cuerpo, este puede causar adherencias, nódulos y lesiones y desencadenar una respuesta inflamatoria, mucho dolor, náuseas, vómito y otras complicaciones, como infertilidad“, agregó.

Antes de finalizar, hizo hincapié en darle importancia, detectarla y tratarla.

“El dolor no es normal, si tienes mucho dolor durante tu periodo, no lo dejes pasar cuídate y atiéndete, te lo mereces“, sentenció la conductora de TV Azteca.

Recordemos que durante sus polémicas declaraciones en contra de Lupita Jones, el pasado 16 de noviembre, la también modelo y escritora confesó que debido a la falta de ingresos durante su preparación para el certamen de belleza, se había visto obligada a abandonar su tratamiento médico:

“Yo tengo endometriosis, un problema ginecológico, y tenía que ir a citas constantemente. Durante toda mi preparación no pude ir ni una sola vez. Le decía a Lupita, ‘por favor necesito ir al doctor y me contestaba, ‘sorry no hay’“, narró en un video publicado dentro de la misma red social.