Laura Zapata rompe en llanto al confesar que su abuelita le ha dicho que ya no quiere vivir

Tras dar a conocer la serie de irregularidades en las que operaba el asilo Le Grand Senior Living, Laura Zapata vuelve a alzar la voz, esta vez para narrar, entre lágrimas, las dolorosas curaciones que debe enfrentar su abuelita a los 103 años de edad.

En entrevista con el programa de espectáculos ‘De Primera Mano’, la actriz narró cómo vivió doña Eva Mange una de sus curaciones más recientes:

“Estoy realmente indignada, triste, conmovida. Le acaban de hacer una curación a mi abuela definitivamente de caballo, está sangrando, le cortan la carne como si fuera jamón serrano. No se vale, no se vale lo que estamos pasando“, narró la hermana de Thalía entre lágrimas.

Tras sus desgarradoras declaraciones, manifestó sus deseos de ver en la cárcel a los responsables, a quienes señaló de ser unos delincuentes:

“Está casi desmayada del dolor (doña Eva Mange), no se vale, estos malditos criminales. Esto es un delito penal y exijo cárcel para los responsables, porque de nada sirve que cierren el lugar y que todos los viejitos se van, no, no, no. Ellos tienen que estar en la cárcel, porque están jugando con la vida de una persona“, agregó consternada.

La villana de telenovelas aseguró que hasta el momento ninguno de los dueños de la residencia para adultos mayores a tratado de comunicarse con ella, e hizo referencia a un video en el que se escucha a uno de ellos pedirle que contrate una enfermera, para que así pudieran librarse de toda responsabilidad. Video que también fue publicado en su cuenta de Twitter.

En cuanto al médico que trataba a doña Eva, compartió que fue despedido desde el pasado lunes, por lo que tampoco pudo entregar el acta de defunción de la mujer que perdió la vida, y quien también presentaba el mismo tipo de lesiones en la piel.

“No hay nadie aquí, aquí todo el mundo está huyendo, todos están desapareciendo. El dueño, obviamente no da la cara y se fue de aquí huyendo expresando un infarto“, explicó.

Zapata detalló que los dueños del asilo se dedican a la industria de la construcción e inclusive varias personas se han puesto en contacto con ella para decirle que actúan por medio de amenazas de muerte: “Se puso en contacto conmigo una persona a la que le hicieron un edificio mal hecho, como todas las cosas que hacen, ya lo vemos“.

Aunque por el momento no puede decir el nombre del dueño debido a la demanda legal que interpuso en su contra, está segura que lejos de cumplir con la promesa que le hicieron de cuidar a su abuela, han demostrado ser unos criminales en todos sus negocios y compartió los desgarradores deseos de su abuela: